Исторический музей объявил программу к выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

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Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный исторический музей с 22 октября открывает выставку «Крузенштерн. Вокруг света». Экспозицию сопровождает большая познавательная программа с экскурсиями, лекциями и интерактивными занятиями.

С пятницу по воскресенье выставку можно посетить с экскурсией, на которой участникам покажут личные вещи одного из самых известных мореплавателей XIX века и памятники, связанные с первой российской кругосветной экспедицией. Здесь можно познакомиться с устройством парусного корабля и особенностями морской службы этой эпохи, узнать об обычаях народов тех земель, через которые проходил маршрут первого кругосветного плавания.

Кроме того, по выставке пройдут экскурсии от куратора проекта и от прапрапраправнука И. Ф. Крузенштерна Александра Владимировича Прищепова.

Юные посетители музея 6 ноября приглашаются на интерактивную программа «Вокруг света с Иваном Крузенштерном». Ее участники увидят редкие предметы, собранные экспедицией в Японии и Америке, узнают о тяжелых испытаниях и заполнят дневник экспедиции. 10 ноября пройдет программа с мастер-классом «Мир отважных исследователей».

В лектории Исторического музея можно послушать цикл рассказов, посвященный Крузенштерну. В него вошли следующие лекции: «Духовный отец кругосветной экспедиции», «И. Ф. Крузенштерн. Личность мирового масштаба», «Первое кругосветное путешествие под командованием И. Ф. Крузенштерна: причины и результаты», «Как проходило первое кругосветное путешествие под командованием И. Ф. Крузенштерна: удивительный маршрут», «Что было после первого кругосветного плавания: последователи И. Ф. Крузенштерна и роль его личности для развития научных исследований Южно-Тихоокеанского региона в мировом масштабе» и другие. Лекции продлятся до 5 февраля 2022 года.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.