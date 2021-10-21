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МВД: Профессор РГГУ лишился квартиры после общения с телефонными мошенниками

Илья Ашуров

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МВД: Профессор РГГУ лишился квартиры после общения с телефонными мошенниками
Фото: igor.yakovenko.96/Facebook

Профессор РГГУ, 76-летний философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой телефонных мошенников. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

По словам представителя ведомства, профессору позвонили якобы сотрудники одного из столичных банков и сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но они ситуацию контролируют. По словам звонивших, для того чтобы вывести мошенников на чистую воду, нужно было снять все деньги и положить на другой счет.

— Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет, для того чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой ректора также заинтересовались мошенники. Звонившие заявили, что скоро к мужчине придут риелторы-мошенники и ему нужно притвориться, что он не знает об их планах и подписать договор купли-продажи, — рассказали «ВМ» в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Ректор РГГУ поверил звонившим и подписал документы о продаже квартиры, а деньги, вырученные за продажу, он передал неизвестным людям в автомобиле. По словам представителя ведомства, злоумышленники убедили профессора, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о мошенниках.

Спустя какое-то время ректор попытался связаться со звонившими для признания сделки недействительной, но те перестали выходить на связь. Поняв, что произошло, Яковенко обратился в полицию.

— По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — заключили в ведомстве.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что ход дела поставлен на контроль.

— Ход и результаты расследования по делу поставлены на контроль, — заключила Нефедова.

15 октября столичная полиция задержала пятерых мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Подозреваемые представлялись сотрудниками государственных организаций и проникали в квартиры пожилых людей под предлогом прочистки системы вентиляции. Если пенсионеры не хотели пользоваться их «услугами», злоумышленники угрожали им отключением газоснабжения и проблемами с законом.

Мошенники получали свои деньги — обычно от 7,5 до 12 тысяч рублей — и имитировали деятельность по очистке вентиляции. После этого они скрывались.

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