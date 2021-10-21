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Диетолог назвала ингредиенты осеннего «эликсира здоровья»

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог назвала ингредиенты осеннего «эликсира здоровья»
Фото: pixabay.com

Поддержать иммунитет в непростой осенний период поможет коктейль всего из трех простых ингредиентов — овоща, фрукта и ягоды. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Такой коктейль будет очень полезен для печени.

— Для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты. Из овощей это — тыква, а из ягод — облепиха. Если мы соединим эти два продукта в смузи, добавив туда запеченную мякоть яблока, получится эликсир для здоровья печени, — рассказала она в комментарии Nation News.

Такой коктейль поможет печени своевременно очищаться, укрепит защитные функции организма, повышая иммунную функцию.

Также специалист посоветовала добавить в рацион авокадо. Этот продукт тоже очень полезен для иммунитета в холодное время года, так как содержит большое количество полезных жиров, витаминов и минеральных веществ.

Акцент стоит сделать и на зелени. Пока ее еще можно купить в свежем виде, а употребляя зелень, организм получает все необходимые вещества, в особенности кальций, который быстро и легко усваивается.

До этого диетолог рассказала, почему некоторые люди едят и не толстеют.

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