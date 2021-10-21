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«Оказался крысой!»: Марат Башаров рассказал о скандале с Сергеем Сафроновым

Анна Михалюк

Общество
«Оказался крысой!»: Марат Башаров рассказал о скандале с Сергеем Сафроновым
Фото: Youtube / Super

Актер и телеведущий Марат Башаров поделился своим отношением к скандалу вокруг его экс-коллеги по шоу и иллюзиониста Сергея Сафронова. Выяснилось, что Сафронов за деньги помогал одной ясновидящей попасть на проект. После того, как ситуация вскрылась, иллюзиониста отстранили от ведения шоу.

— Какая тут поддержка? Как я могу поддержать человека, который оказался крысой? Это его дело! Но когда он начал поливать всех грязью, в том числе меня, моих коллег...Он много чего сказал. Потом он извинялся, когда наши звезды начали подавать в суд. Он даже просился обратно в программу! У него хватало наглости проситься обратно. Он говорил: «Я же не бью жен, как Башаров! Вы его не увольняете! А меня уволили». Поэтому Серега для меня просто исчез. Бог все видит, его болезнь – это испытание, — рассказал Башаров в интервью для YouTube-канала Super.

После инцидента на место Сафронова в шоу взяли другого скептика – иллюзиониста Илью Ларионова.

Ранее Марат Башаров рассказал, зачем он обращался за помощью к участникам шоу «Битва экстрасенсов».

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