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Здание начальной школы построят в поселении Филимонковском

Анастасия Колоскова

Город
Здание начальной школы построят в поселении Филимонковском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Марьино Карта всех событий

Стартовало строительство здания начальных классов на 300 учеников для школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина в деревне Марьино поселения Филимонковского. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Трехэтажное здание площадью 5,3 тысячи квадратных метров введут в эксплуатацию в 2023 году. Помимо учебных кабинетов в нем разместят столовую, актовый и спортивный залы, кабинеты музыки и изобразительного искусства. Здание приспособят для маломобильных учеников.

Территорию школы озеленят и благоустроят. На ней оборудуют площадку для отдыха и учебно-опытную зону.

— В настоящее время завершены работы нулевого цикла. Срок действия разрешения на строительство — до 18 сентября 2022 года, — рассказал глава Мосгосстройнадзора.

Он отметил, что для проверки качества и безопасности строительства школы привлекут специалистов Центра экспертиз.

В столице продолжается активное строительство объектов образования. С 2011 года во всех районах города возвели 452 здания, в том числе 321 детский сад и 131 школу. В 2021–2023 годах запланировано строительство более 90 новых объектов за счет городского бюджета. Еще столько же возведут инвесторы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 октября глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что школу на 300 учащихся возведут в рамках реализации программы реновации в Пресненском районе Москвы.

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