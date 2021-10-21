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Названы самые популярные вакансии во время пандемии коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные вакансии во время пандемии коронавируса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса многое изменила в жизни людей. Многим пришлось сменить приоритеты в жизни и профессию. Об этом рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков.

Ряд профессий стал особенно популярен в период пандемии коронавируса.

— Самой популярной стала работа тех, кто занят перемещением товаров. Например, курьеров, упаковщиков, тех, кто обслуживает склады. Также популярными остаются специалисты по информационным технологиям, айтишники, программисты и администраторы, — рассказал Щербаков в комментарии ОСН.

По его словам, у представителей этих вакансий растут зарплаты, но все это носит лишь временный характер — до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

До этого стали известны самые востребованные среди работодателей профессии в Москве и Подмосковье. В текущем году в столице самое большое число вакансий было открыто для профессий в сфере продаж: 15 процентов от общего объема предложений.

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