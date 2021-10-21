Завод по производству поддельного моторного масла ликвидировали в Московской области

Фото: Скриншот видео МВД России

Россия, Московская область, городской округ Пушкинский Карта всех событий

В Подмосковье полиция пресекла деятельность незаконного предприятия, которое изготавливало и продавало поддельные моторные масла и бытовую химию под брендом известных производителей. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организаторы предприятия для своей деятельности использовали завод, расположенный в Пушкинском городском округе. Злоумышленники хранили и фасовали контрафактную продукцию в офисных помещениях, а заказы на ее покупку принимали через кол-центр в Саратове.

— В ходе обысков обнаружены производственная линия и лаборатория, в которой исследовался химический состав оригинальных жидкостей. Изъято более трехсот образцов, а также свыше 1600 тонн готовой продукции, пустая тара, рулоны с этикетками и другие предметы, — рассказала Волк, добавив, что злоумышленники нанесли материальный ущерб более чем на 250 миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба МВД России

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, среди которых есть и предполагаемый организатор нелегального производства. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

До этого сообщалось, что силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.