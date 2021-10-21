Столичные заведения общепита смогут вернуться к режиму без QR-кодов с 8 ноября

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Рестораны и кафе Москвы смогут вернуться в штатный режим работы без QR-кодов с 8 ноября с соблюдением всех необходимых ограничительных мер по коронавирусу. Об этом рассказал министр правительства столицы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в четверг, 21 октября.

Он отметил, что в период с 28 октября по 7 ноября заведения общественного питания в городе будут работать навынос и на доставку.

— Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса, — заявил министр.

Также он добавил, что ввод или отмена ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в столице зависят от эпидемиологической ситуации в регионе, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания в ходе нерабочей недели.

20 октября мэр столицы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в городе выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.