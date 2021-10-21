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Москвичей предупредили о морозах и сильном ветре в ночь на 25 октября

Иван Юминов

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Москвичей предупредили о морозах и сильном ветре в ночь на 25 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мороз до минус шести градусов ожидается в Москве в ночь на понедельник, 25 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— В понедельник, 25 октября, с ростом атмосферного давления распогодится, переменная облачность, без осадков и существенное похолодание, температура понизится до минус шести-одного градуса, днем будет не выше нуля-плюс пяти. Ветер западной четверти три-восемь метров в секунду, — говорится в сообщении.

Влияние холодной воздушной массы останется в столице и во вторник, 26 октября. Несмотря на отсутствие осадков, столбики термометров максимально опустятся ночью до минус пяти градусов.

Дневная температура составит в городе два-семь градуса, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью три-восемь метров в секунду.

Очередной атлантический циклон не сможет удержать тепло в Московском регионе. Температура на грядущих выходных будет понижаться, отмечается на сайте Гидрометцентра.

21 октября синоптик Евгений Тишковец рассказал, что воздух в ночь на пятницу, 22 октября, в Москве прогреется до 11 градусов. Таким образом, температура станет рекордно теплой для этой даты за последние 73 года.

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