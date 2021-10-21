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Ночь на пятницу станет рекордно теплой для 22 октября в Москве

Анастасия Колоскова

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Ночь на пятницу станет рекордно теплой для 22 октября в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Воздух в ночь на пятницу, 22 октября, в Москве прогреется до 11 градусов. Таким образом температура станет рекордно теплой для этой даты за последние 73 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Ближайшую ночь мы остаемся в теплом секторе антициклона, и эта река сырого, но теплого морского воздуха продолжит к нам поступать, и соответственно температура ночью в Москве окажется на уровне плюс 9–11, в Подмосковье — плюс 7–12, и это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября по крайней мере за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948 года, то есть за 73 года ближайшая ночь будет самой теплой, — цитирует синоптика РИА Новости.

До этого сообщалось, что в четверг, 21 октября, жителей Москвы и региона ожидает облачная погода. Возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 13 градусов.

После непродолжительного тепла в центральной части Европейской России в субботу, 23 октября, температура воздуха опустится на 10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 24 октября, регион будет под влиянием северных ветров. Таким образом температура в дневное время и по ночам будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов. 25 октября будет светить солнце. Возможны непродолжительные осадки.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег.

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