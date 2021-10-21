Мужчина бесплатно ездил на такси, потратив более миллиона рублей своего экс-работодателя

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Полиция задержала 21-летнего молодого человека, который незаконно ездил на такси за счет своего бывшего работодателя. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО ГУ МВД.

По данным ведомства, парень работал в сервисе по заказу такси. Будучи сотрудником этой организации, он имел возможность пользоваться услугами такси бесплатно — за счет работодателя. Подобная привилегия реализовывались для работников сервиса посредством специального мобильного приложения.

В какой-то момент мужчина уволился из данной компании. Однако приложение он не удалил и продолжал бесплатно ездить на такси. Таким образом, злоумышленник потратил более одного миллиона рублей компании. Узнав об этом, бывший работодатель заявил в полицию.

В настоящее время молодой человек находится под стражей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Еще один необычный случай мошенничества произошел на западе столицы. 32-летний москвич заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре злоумышленника задержали.