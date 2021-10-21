Дом по реновации подготовят к вводу в эксплуатацию в столичном районе Марфино

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Комарова Карта всех событий

Специалисты подготовят новый жилой дом по программе реновации жилищного фонда в районе Марфино в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в четверг, 21 октября.

По его словам, двухсекционную новостройку возвели на улице Академика Комарова. В ней предусмотрено 88 квартир с улучшенной отделкой, большинство из которых — однокомнатные и трехкомнатные.

— В настоящее время завершается монтаж фасадов и благоустройство территории, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов уточнил, что многоэтажка полностью отвечает требованиям программы реновации.

Вентилируемый фасад облицевали светло-серой плиткой под кирпич, а также установили на стенах короба для кондиционеров в едином стиле. Первый этаж оформили специальными панелями и витражами.

В подъездах предусмотрены колясочная, зона почтовых ящиков, помещение для уборочного оборудования и комната консьержа.

Уточняется, что вход в вестибюль новостройки и проход к лифтовому холлу выполнили в уровень с поверхностью земли. Такое решение позволит гражданам с колясками и маломобильным жильцам беспрепятственно попадать в здание.

Дворовую территорию в настоящий момент озеленяют и благоустраивают. Здесь посадят растения, разобьют цветники, установят детские и спортивные площадки, а также обустроят пространство для отдыха, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новые стартовые площадки по программе реновации жилищного фонда утвердили в столице. Их число достигло 153.