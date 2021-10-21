Эксперты объяснили, что грозит за фейковый сертификат о вакцинации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Сети активизировались мошенники: на фоне роста заболеваемости COVID-19 сообщений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации становится все больше. Их стоимость достигает 15 тысяч рублей. За эти деньги у человека появится «документ», который внесут в базу «Госуслуг».

Альбина Десницкая, подполковник полиции в отставке, кандидат юридических наук, адвокат, и Наталья Карагодина, адвокат, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что грозит нарушителям и как их выявляют.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что грозит за фейковый сертификат о вакцинации

— С учетом практики по ст. 327 УК РФ люди, которые изготавливают и используют поддельные сертификаты о вакцинации, могут быть привлечены к ответственности. Применение статьи расширилось, нарушителей привлекали и за распространение поддельных листков нетрудоспособности, справок об отсутствии судимости, справок о месте работы и должности. Сертификат о вакцинации — вещь новая, и такая практика не знакома мне лично, но я думаю, что люди могут быть привлечены. Сейчас происходит расширение статьи. Наказание — до двух лет лишения свободы, но обычно нарушители отделываются штрафом. Но это судимость, и за этим следуют неприятные последствия, — сказала Наталья Карагодина.

Подполковник полиции Альбина Десницкая рассказывает, что в статье сейчас действительно нет упоминания о сертификате, тем не менее его подделка — это нарушение. Также существует срок давности по таким преступлениям в зависимости от их категории.

Дни с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эксперт объяснил, насколько эффективны такие меры.