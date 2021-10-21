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Ребенок на электросамокате получил травмы в результате ДТП в Новой Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Ребенок на электросамокате получил травмы в результате ДТП в Новой Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Московский, коттеджный посёлок Бристоль Карта всех событий

Автомобиль марки «Хендай Солярис» сбил восьмилетнюю девочку, которая передвигалась на электросамокате по территории коттеджного поселка «Бристоль» в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в четверг, 21 октября.

По предварительной информации, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть. В результате водитель машины наехал на девочку.

В пресс-службе инспекции уточнили, что предварительно пострадавшей диагностировали рассечение подбородка. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

— Не допускайте самостоятельного передвижения детей на электросамокатах, это опасно, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в результате столкновения с автомобилем марки «Газель» на востоке столицы погиб гражданин. Он передвигался по проезжей части на электросамокате.

Также в пресс-службе столичного УВД по ЦАО рассказали, что в городе полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в хищении по меньшей мере 17 электросамокатов. Похищенное они продавали и таким образом зарабатывали деньги.

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