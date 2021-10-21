Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября введут в Челябинской области

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Выходные дни с 30 октября по 7 ноября введут в Челябинской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в четверг, 21 октября.

Он отметил, что с 30 октября областные торгово-развлекательные центры будут работать по QR-кодам.

— Оперштабом приняты следующие решения: в Челябинской области устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам, — заявил Алексей Текслер.

Также с 30 октября в регионе пребывание в санаториях, пансионатах и иных местах отдыха будет доступно только при наличии действующего QR-кода, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что Краснодарский край не стал вводить дополнительные выходные, вместо этого в регионе объявят нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

На этот период в регионе ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. При этом, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, с 25 октября по 1 декабря попасть на массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кода.

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Также для улучшения ситуации с коронавирусом в Москве выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Мэр города Сергей Собянин подчеркнул, что с 28 октября будет приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений.