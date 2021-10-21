Режим нерабочих дней введут в Краснодарском крае с 30 октября

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Краснодарский край не стал вводить дополнительные выходные, вместо этого в регионе объявят нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в четверг, 21 октября.

— Во время совещания оперштаба приняли решение не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября, — рассказал политик.

На этот период в регионе ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. При этом, по словам губернатора, с 25 октября по 1 декабря попасть на массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кода.

Теплая погода в Краснодарском крае может привести к росту потока туристов, допустил чиновник. Из-за этого с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах потребуется QR-код для входа в заведения общественного питания и досуговые учреждения, отметил Кондратьев в своем Telegram-канале.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом у 8,9 процента заболевших не обнаружили клинических признаков болезни.