Москвичам объяснили, для чего нужны «уголки» на вентиляционных решетках
«Уголки» на вентиляционных решетках необходимы для безопасности специалистов, которые работают под землей. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 21 октября.
Уточняется, что такие конструкции начали устанавливать на улицах города в 2015 году.
Для работающих под землей специалистов необходимо, чтобы циркуляция воздуха была исправной и бесперебойной, что и обеспечивают «уголки».
— Исправная циркуляция воздуха — необходимое условие для безопасности наших специалистов, работающих под землей, и бесперебойной работы подземных инженерных сооружений, где проходят важнейшие для жизнеобеспечения города коммуникации. Присевший отдохнуть человек или забытый на решетке посторонний предмет могут нарушить необходимый воздухообмен, а еще помешать эвакуации персонала при нештатной ситуации, — уточнили в Комплексе.
При этом такие «уголки» не представляют опасности для горожан.
— Протяженность коллекторов столицы — около 800 километров. Внутри них находятся трубопроводы тепловых сетей и водоснабжения, силовые электрические кабели и кабели связи, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Мосводоканал и столичные спасатели проведут проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в городе. В процессе специалисты установят на гидрант стендер, откроют вентиль и пустят воду.