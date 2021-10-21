Москвичам объяснили, для чего нужны «уголки» на вентиляционных решетках

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

«Уголки» на вентиляционных решетках необходимы для безопасности специалистов, которые работают под землей. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 21 октября.

Уточняется, что такие конструкции начали устанавливать на улицах города в 2015 году.

Для работающих под землей специалистов необходимо, чтобы циркуляция воздуха была исправной и бесперебойной, что и обеспечивают «уголки».

— Исправная циркуляция воздуха — необходимое условие для безопасности наших специалистов, работающих под землей, и бесперебойной работы подземных инженерных сооружений, где проходят важнейшие для жизнеобеспечения города коммуникации. Присевший отдохнуть человек или забытый на решетке посторонний предмет могут нарушить необходимый воздухообмен, а еще помешать эвакуации персонала при нештатной ситуации, — уточнили в Комплексе.

При этом такие «уголки» не представляют опасности для горожан.

— Протяженность коллекторов столицы — около 800 километров. Внутри них находятся трубопроводы тепловых сетей и водоснабжения, силовые электрические кабели и кабели связи, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мосводоканал и столичные спасатели проведут проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в городе. В процессе специалисты установят на гидрант стендер, откроют вентиль и пустят воду.