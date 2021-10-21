Финансовый университет закроется в период с 28 октября по 7 ноября

Фото: Управление маркетинга Финансового университета

Финансовый университет при Правительстве РФ в Москве будет закрыт с 28 октября по 7 ноября текущего года. Занятия по основным программам отменят. Об этом заявили на официальном сайте учебного заведения со ссылкой на распоряжение ректора Михаила Эскиндарова в четверг, 21 октября.

— Во исполнение указа президента России и указа мэра Москвы и с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции считать с 28 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями без внесения изменений в расписание учебных занятий и графики учебного процесса по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, — распорядился ректор Финансового университета.

Преподаватели должны будут выдать учащимся учебные материалы и домашние задания до 26 октября, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова перейдет на дистанционный режим работы со студентами в период с 28 октября по 7 ноября.

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