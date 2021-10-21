Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Финансовый университет закроется в период с 28 октября по 7 ноября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Финансовый университет закроется в период с 28 октября по 7 ноября
Фото: Управление маркетинга Финансового университета

Финансовый университет при Правительстве РФ в Москве будет закрыт с 28 октября по 7 ноября текущего года. Занятия по основным программам отменят. Об этом заявили на официальном сайте учебного заведения со ссылкой на распоряжение ректора Михаила Эскиндарова в четверг, 21 октября.

Уточняется, что с 28 октября по 3 ноября и с 5 ноября по 6 ноября студенты будут обучаться самостоятельно.

— Во исполнение указа президента России и указа мэра Москвы и с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции считать с 28 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями без внесения изменений в расписание учебных занятий и графики учебного процесса по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, — распорядился ректор Финансового университета.

Преподаватели должны будут выдать учащимся учебные материалы и домашние задания до 26 октября, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова перейдет на дистанционный режим работы со студентами в период с 28 октября по 7 ноября.

1/2
2/2

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

Читайте также:
Вузыограничительные мерыректор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте