Суд приговорил обвиняемого в контрабанде наркотиков к четырем годам условно

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Суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам условного срока гражданина, обвиняемого в контрабанде наркотических средств. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 21 октября.

По данным следствия, в 2020 году Федор Коровин заказал у неустановленного лица в Чехии 250 таблеток. Они содержали психотропное вещество — алпразолам. Мужчина оплатил заказ и указал в качестве адреса доставки местонахождение своего друга. Запрещенные препараты обнаружили сотрудники таможни в аэропорту Пулково.

— Подсудимый вину полностью признал. Рассказал, что осуществил заказ через Telegram, адрес друга указал, чтобы родители не узнали о его действиях. Таблетки купил от бессонницы и для успокоения. Очень раскаивался в содеянном, даже женился перед оглашением приговора. Теперь у Коровина есть семья, он социализирован, — уточнили в суде.

Коровину предъявили статью «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов» и приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком на три с половиной года.

До этого стало известно, что на северо-востоке Москвы правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».