Помещение для автосервиса или склада на севере Москвы выставили на торги

Фото: Пресс-служба Центра управления городским имуществом Москвы

Россия, Москва, улица Верхняя Масловка, 18Б Карта всех событий

Здание общей площадью около 27 квадратных метров на улице Верхняя Масловка в столице выставили на аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом Москвы в четверг, 21 октября.

Коммерческое помещение расположилось недалеко от стадиона «ВТБ Арена». Соответствующие торги состоятся 2 ноября текущего года.

— Здание в шести минутах от Центрального стадиона «Динамо» и Петровского путевого дворца выставлено на аукцион. Вблизи несколько станций метро и Ленинградский проспект — победитель получит лот возле университета со стабильным пешеходным потоком и высокими показателями автомобильного трафика. Внутри объект в хорошем состоянии и состоит из двух этажей, — заявил заместитель генерального директора Центра Артем Сурженко.

Уточняется, что недвижимость подойдет для автосервиса или склада. Начальная цена составляет 2 миллиона рублей, говорится в сообщении.

Также коммерческое помещение, предназначенное для химчистки или ключной мастерской, в районе Выхино-Жулебино в Москве выставили на торги.