Путин назвал сокращение бедности в РФ основным итогом своей деятельности

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что основной результат его деятельности на посту главы государства — это снижение уровня бедности в стране вдвое. Об этом он сообщил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 21 октября.

Российский лидер уточнил, что население пережило такой сложный период не благодаря ему, а за счет мужества и воли.

— Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40, — отметил Владимир Путин.

Также Путин напомнил, что в 1990-х годах промышленные и даже оборонные отрасли почти исчезли. Но все-таки в настоящий момент эти важные составляющие государства восстановлены.

— Почти в каждом субъекте устав и конституция содержали все что угодно, в том числе право печатать деньги, свои собственные госграницы, только не было упоминания о том, что это субъекты Российской Федерации. Это очень серьезный был вызов на то время, — поделился он.

Одной из самых серьезных задач в начале президентской деятельности лидер государства назвал острую проблему террористических атак. Этот сложнейший этап, по его словам, страна преодолела благодаря силе и стойкости народа.

— Я видел, через какие трудности и страдания проходили российские семьи. Но Россия справилась с этим, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

«Вечерняя Москва» собрала самое основное из выступления президента России.