Россия не понимает, что мешает регистрации «Спутника V» в Европе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

— Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, что они, считают, недостает,— заявил Песков в четверг, 21 октября, журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба.

Минздрав и РФПИ будут дополнять сет документов, чтобы в ближайшее время появилась возможность регистрации, передает РИА Новости.

Кроме этого, во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин высказался, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что любых обязательных предписаний граждане могут избежать путем, например, покупки соответствующих медицинских справок.

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До этого Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса показала, что лишь государства являются структурообразующей единицей мира.