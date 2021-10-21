Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия не понимает, что мешает регистрации «Спутника V» в Европе

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Политика
Россия не понимает, что мешает регистрации «Спутника V» в Европе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

— Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, что они, считают, недостает,— заявил Песков в четверг, 21 октября, журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба.

Минздрав и РФПИ будут дополнять сет документов, чтобы в ближайшее время появилась возможность регистрации, передает РИА Новости.

Кроме этого, во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин высказался, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что любых обязательных предписаний граждане могут избежать путем, например, покупки соответствующих медицинских справок.

1/2
2/2

До этого Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса показала, что лишь государства являются структурообразующей единицей мира.

Читайте также:
ЕвропаВакцина «Спутник V»Дмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте