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Белоруссии не оказалось в списке участников конкурса «Евровидение—2022»

Виктория Храменкова

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Белоруссии не оказалось в списке участников конкурса «Евровидение—2022»
Фото: Официальный сайт конкурса «Евровидение»

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение—2022». Всего в этом конкурсе в следующем году примут участие 39 стран.

О том, что Белорусия не отправит представителя от своей страны, стало известно из информации с официального сайта европейского песенного конкурса.

Прошлым летом медиахолдинг Белоруссии «Белтелерадиокомпания» сообщил, что членство в Европейском вещательном союзе приостановлено. Это было связано с тем, что медиахолдинг подвергается критике со стороны оппозиции.

Конкурс в 66 раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдет в Италии 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения.

В Евровидении 2021 года победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Российская певица Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

В начале октября «Вечерняя Москва» писала о предполагаемом месте проведения «Евровидения—2022». Музыкальный конкурс Евровидение в следующем году состоится в итальянском Турине.

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