Франция заморозит цены на газ до конца 2022 года

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Премьер-министр Франции Жак Кастекс объявил, что республика заморозит цены на газ на весь 2022 год.

— По мнению экспертов, топливо будет дешеветь медленнее, чем предполагалось. Поэтому мы приняли обязательство, — сказал Кастекс в эфире телеканала TF 1.

До этого власти Франции планировали заморозить цены до апреля, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября, назвал условие для поставок газа в Европу. Он указал, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день.

В среду, 20 октября, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.

— Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность, — рассказал чиновник.

13 октября Европейский союз начал активный период отбора газа из своих подземных газовых хранилищ. В начале сезона их заполненность составляла более чем 78 процентов, что на 14 процентов меньше среднего показателя за последние пять лет.