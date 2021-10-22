Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Достигнет 40 тысяч в сутки»: эксперт рассказала о росте COVID-19 в России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Достигнет 40 тысяч в сутки»: эксперт рассказала о росте COVID-19 в России
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Число выявляемых случаев коронавирусной инфекции в России может достичь 40 тысяч в сутки. Заболеваемость пойдет на спад ближе к зиме. Об этом заявила врач—инфекционист Светлана Ищенко.

— В целом мы можем дойти и до 40 тысяч заболевших в сутки. Я считаю, что ограничения целесообразны, потому что количество заболевших будет расти, — отметила врач.

Циклы подъема и спада заболеваемости длятся около трех месяцев. Рост в октябре и ноябре будет продолжаться, передает ТАСС слова инфекциониста.

— Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости, — добавила Ищенко.

Кроме этого, врач считает, что ускорению темпов заражения способствует наступление осени.

— Люди меньше бывают на свежем воздухе и больше времени проводят в помещении. Так всегда бывает, когда похолодание. Плюс в это время года начинаются другие вирусные инфекции, которые всегда снижают иммунитет, — заключила эксперт.

1/2
2/2

Иммунитет необходимо поддерживать правильным питанием и нужными витаминами, а также микроэлементами.

За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса. Российские медики за сутки вылечили 25 895 человек. Количество летальных исходов составило 1036. В столице выявили 7897 новых случаев коронавирусной инфекции. С диагнозом COVID-19 за 24 часа госпитализирован 1531 человек, 77 пациентов скончались. По данным на 21 октября, на ИВЛ находится 651 человек.

Читайте также:
число заболевшихКоронавирусРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте