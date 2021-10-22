«Достигнет 40 тысяч в сутки»: эксперт рассказала о росте COVID-19 в России

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Число выявляемых случаев коронавирусной инфекции в России может достичь 40 тысяч в сутки. Заболеваемость пойдет на спад ближе к зиме. Об этом заявила врач—инфекционист Светлана Ищенко.

— В целом мы можем дойти и до 40 тысяч заболевших в сутки. Я считаю, что ограничения целесообразны, потому что количество заболевших будет расти, — отметила врач.

Циклы подъема и спада заболеваемости длятся около трех месяцев. Рост в октябре и ноябре будет продолжаться, передает ТАСС слова инфекциониста.

— Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости, — добавила Ищенко.

Кроме этого, врач считает, что ускорению темпов заражения способствует наступление осени.

— Люди меньше бывают на свежем воздухе и больше времени проводят в помещении. Так всегда бывает, когда похолодание. Плюс в это время года начинаются другие вирусные инфекции, которые всегда снижают иммунитет, — заключила эксперт.

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Иммунитет необходимо поддерживать правильным питанием и нужными витаминами, а также микроэлементами.

За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса. Российские медики за сутки вылечили 25 895 человек. Количество летальных исходов составило 1036. В столице выявили 7897 новых случаев коронавирусной инфекции. С диагнозом COVID-19 за 24 часа госпитализирован 1531 человек, 77 пациентов скончались. По данным на 21 октября, на ИВЛ находится 651 человек.