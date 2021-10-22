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Диетолог рассказала, какой осенний продукт может помочь при похудении

Виктория Храменкова

Общество
Диетолог рассказала, какой осенний продукт может помочь при похудении
Фото: pixabay.com

Активная торговля тыквой в российских магазинах начинается в середине осени. Людям, следящим за своей фигурой, рекомендуется добавлять этот продукт в рацион питания. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.

— Тыква имеет калорийность овощей, она идеально дополнит, например, кашу, выпечку, мясные блюда и уменьшит калорийность любимых блюд, — отметила диетолог.

Кроме этого, тыква богата пищевыми волокнами. В 100 граммах овоща содержится много каротиноидов (30 процентов от рекомендуемой суточной нормы), а также кремний (100 процентов от суточной нормы).

В интервью радио Sputnik врач подчеркнула, что тыква имеет минимальное количество противопоказаний. Именно поэтому она нередко используется в леченом питании.

— Что касается противопоказаний, это может быть только индивидуальная непереносимость или аллергия на отдельно взятые компоненты тыквы, — сказала Чехонина.

В четверг, 21 октября, «Вечерняя Москва» назвала ингредиенты для приготовления осеннего «эликсира здоровья». Такой коктейль будет очень полезен для печени.

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