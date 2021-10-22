В России может появиться «семейная косметика»

Фото: Pexels

В российских магазинах может официально появиться «семейная косметика». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

По его словам, юридически в России существует детская и взрослая косметика. Однако на рынке уже есть товары, которые позиционируются как семейные.

— Сейчас обсуждается введение термина «семейная косметика». Есть позиция государственных органов, что этот вопрос нужно урегулировать. Люди смогут покупать такую продукцию для всех членов семьи, а органы контроля и надзора смогут ее идентифицировать, правильно понимать, для кого она предназначена, контролировать ее оборот, — рассказал Бобровский.

Он добавил, что нормативных требований к маркировке косметики по возрасту для взрослых потребителей сегодня нет и ее введение не обсуждается. Подбор такой продукции — дело крайне индивидуальное, и ограничивать потребителя в выборе не стоит, пояснил эксперт.

Между тем граждан России предупредили о возможном резком росте цен на парфюмерию. Это случится, если власти повысят пошлины на импорт из Европы, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова. По ее словам, духи, туалетная вода и декоративная косметика могут подорожать на 50 процентов. Экономист отметила, что рост цен в магазинах будет больше, чем размер пошлины, так как цены включают еще издержки оптовых посредников, а также надбавку розничных продавцов.