Эксперт назвала основание для пожизненного медотвода от вакцинации

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Противопоказанием к вакцинации от коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или некоторые его компоненты. В остальных случаях противопоказания считаются временными. Об этом в пятницу, 22 октября, рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре, — сказала она.

Специалист уточнила, что пациенты с медотводом от прививки должны ответственно относиться к соблюдению всех имеющихся профилактических рекомендаций, избегать массовых мероприятий и не контактировать с теми, кто может быть переносчиком заболевания. Также рекомендуется посоветоваться с медиками о возможности применять какие-либо профилактические лекарства, пишет ТАСС.

До этого врач Георгий Викулов выразил аналогичное мнение. По его словам, медотвод от вакцинации может быть временным и постоянным. Противопоказанием к последующей вакцинации является возникновение анафилактического шока после введения первого компонента вакцины или же тяжелый отек Квинке.

3 августа врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал три причины, из-за которых привитые от коронавируса граждане могут заразиться инфекцией и попасть в больницу.