Застреленная Алеком Болдуином женщина-оператор родилась в СССР

Хлопушка

Оператор Галина Хатчинс, которую во время съемок фильма в США застрелил актер Алек Болдуин, родилась и выросла в СССР. Об этом свидетельствует информация с личного сайта погибшей.

— Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками, — говорится в биографии женщины.

Отмечается, что Хатчинс отучилась на международного журналиста в Киевском университете, а после занималась журналистскими расследованиями для британских кинодокументалистов.

В последние годы жизни девушка жила в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Rust («Ржавчина») был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Съемки проходили в штате Нью-Мексико.

Накануне сообщалось, что режиссер, которого выстрелом из реквизитного пистолета ранил актер Алек Болдуин, находится в критическом состоянии.