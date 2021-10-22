Южная Корея проведет раздражающие КНДР военные учения на следующей неделе

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На следующей неделе в Южной Корее пройдут ежегодные военные учения «Хогук» («Защита отечества»), которые воспринимаются в КНДР как провокация. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Учения будут проходить с 25 октября по 5 ноября. В них будут принимать участие сухопутные, военно-морские, а также военно-воздушные силы Южной Кореи. Отмечается, что учения будут проводиться на фоне испытаний новой баллистической ракеты, которые накануне состоялись в Корейской Республике.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, в ходе учения военные силы будут отрабатывать нанесение удара по Северной Корее, пишет РИА Новости.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря во вторник, 19 октября. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.

28 сентября КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил, что Пхеньян произвел пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.