Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном масочном режиме

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Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном масочном режиме для граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет РИА Новости.

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12 августа стало известно, что белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году, сжатие сроков не повлияет на ее качество и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава страны Дмитрий Пиневич.

По его словам, сжатие временных показателей не должно повлиять на качество и безопасность препарата. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко отметил, что в мире популярностью пользуются российские и китайские вакцины от COVID-19. По его словам, белорусская вакцина также должна иметь высокую эффективность.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.