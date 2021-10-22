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Названы районы столицы, где чаще всего берут в аренду самокаты

Ирина Игнатенко

Город
Названы районы столицы, где чаще всего берут в аренду самокаты
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Электросамокаты в столице чаще всего берут напрокат в центре города. Об этом сообщила директор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

— Чаще всего электросамокатами пользуются в ЦАО, а также в Головинском и Останкинском районах, в Новокосине, Некрасовке, Ховрине, Гольянове и Измайлове, — сказала Камойлик в комментарии РИАМО.

Она добавила, что в столице с каждым годом расширяется география присутствия сервиса, поэтому новые зоны, где будут доступны электросамокаты, обязательно появятся и в следующем сезоне.

Что касается Подмосковья, то чаще всего используют электросамокаты жители Красногорска, Люберец, Одинцова и Мытищ.

В компании отмечают, что москвичи стали чаще пользоваться арендой самокатов: общее количество поездок в столице выросло в 4,3 раза.

Электросамокат рассчитан на поездки длиной 5–7 км. Этот вид транспорта удобно использовать, чтобы добраться до метро или железнодорожной станции, а также до работы или места учебы, если они расположены недалеко от дома.

До этого сообщалось, что МВД и Минтранс подготовили ПДД для электросамокатов.

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