Названы районы столицы, где чаще всего берут в аренду самокаты

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Электросамокаты в столице чаще всего берут напрокат в центре города. Об этом сообщила директор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

— Чаще всего электросамокатами пользуются в ЦАО, а также в Головинском и Останкинском районах, в Новокосине, Некрасовке, Ховрине, Гольянове и Измайлове, — сказала Камойлик в комментарии РИАМО.

Она добавила, что в столице с каждым годом расширяется география присутствия сервиса, поэтому новые зоны, где будут доступны электросамокаты, обязательно появятся и в следующем сезоне.

Что касается Подмосковья, то чаще всего используют электросамокаты жители Красногорска, Люберец, Одинцова и Мытищ.

В компании отмечают, что москвичи стали чаще пользоваться арендой самокатов: общее количество поездок в столице выросло в 4,3 раза.

Электросамокат рассчитан на поездки длиной 5–7 км. Этот вид транспорта удобно использовать, чтобы добраться до метро или железнодорожной станции, а также до работы или места учебы, если они расположены недалеко от дома.

До этого сообщалось, что МВД и Минтранс подготовили ПДД для электросамокатов.