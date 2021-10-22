Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сервис аренды электросамокатов поддержал их включение в ПДД

Ирина Игнатенко

Общество
Сервис аренды электросамокатов поддержал их включение в ПДД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Включение в правила дорожного движения электросамокатов, электробайков и самокатов позволит четко определить, где должен передвигаться человек на таких средствах мобильности. Об этом сообщиладиректор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

Специалисты предлагают ограничить максимальную скорость для электросамокатовдо 25 км/ч. Также планируется ограничить массу подобных средств передвижения, которые имеют право передвигаться в потоке с пешеходами — до 35 килограммов.

— Сейчас самокаты находятся в «серой» зоне: у них нет четкого правового регулирования со стороны ПДД, что влечет за собой неразбериху и двойные трактовки, — уточнила Камойлик в комментарии РИАМО.

Она выразила уверенность в том, что средствам микромобильности нужны свои правила дорожного движения, направленные на повышение безопасности городов.

Ранее МВД и Минтранс России предложили внести в ПДД ряд изменений, которые коснутся электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данному вопросу подготовлен проект постановления правительства страны.

Читайте также:
электросамокатПДДТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте