Сервис аренды электросамокатов поддержал их включение в ПДД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Включение в правила дорожного движения электросамокатов, электробайков и самокатов позволит четко определить, где должен передвигаться человек на таких средствах мобильности. Об этом сообщиладиректор по маркетингу и коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.

Специалисты предлагают ограничить максимальную скорость для электросамокатовдо 25 км/ч. Также планируется ограничить массу подобных средств передвижения, которые имеют право передвигаться в потоке с пешеходами — до 35 килограммов.

— Сейчас самокаты находятся в «серой» зоне: у них нет четкого правового регулирования со стороны ПДД, что влечет за собой неразбериху и двойные трактовки, — уточнила Камойлик в комментарии РИАМО.

Она выразила уверенность в том, что средствам микромобильности нужны свои правила дорожного движения, направленные на повышение безопасности городов.

Ранее МВД и Минтранс России предложили внести в ПДД ряд изменений, которые коснутся электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данному вопросу подготовлен проект постановления правительства страны.