В МИД заявили, что в отношениях между НАТО и Россией не осталось позитивных моментов

Фото: МИД РФ

На сегодняшний день в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией не осталось позитивных моментов. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, дипломатические отношениях в тех условиях, которые создали в НАТО, невозможны.

— Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, теперь невозможно, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель министра иностранных дел подытожил, что РФ продолжит поддерживать нормальные контакты со столицами НАТО по повестке безопасности в Европе.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.