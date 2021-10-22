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Песков: Режим нерабочих дней станет возможностью прервать цепочку заражений

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков: Режим нерабочих дней станет возможностью прервать цепочку заражений
Фото: Администрация президента РФ

Вынужденные выходные дни могут прервать цепочку заболевания коронавирусом. Решение о нерабочих днях принимается на основании динамики прироста больных. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы с вами видим заключение экспертов о том, что как раз запланированный где-то на 7–8–9 дней режим нерабочих дней именно и станет возможностью для того, чтобы прервать цепочку заражений. Каких-то однозначных цифр не существует, но с учетом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президенту РФ каждый день докладывают об эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Пескова, ситуация с COVID-19 в России остается крайне непростой, однако власти пока не рассматривают введение более жестких ограничений.

Пресс-секретарь подытожил, что в стране вакцинируется меньше граждан, чем в Европе. В связи с этим можно сделать вывод о проблемах с сознательностью россиян, пишет РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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