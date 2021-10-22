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Финисаж выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» пройдет в Музее Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Финисаж выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» пройдет в Музее Москвы
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы 23 октября приглашает горожан на финисаж выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО». Посетителей ждет кураторская экскурсия, а также перформанс студентов школы-студии МХАТ «Электрификация. Общие понятия». Выставка завершает свою работу в воскресенье, 24 октября.

В начале программы куратор выставки Александра Селиванова проведет экскурсию, на которой расскажет, как электрификация в 1920-е годы повлияла на экономические, социальные и индустриальные процессы, а также стала одним из ключевых образов эпохи и метафорой революции для поэтов, режиссеров, художников, дизайнеров.

Перформанс «Электрификация. Общие понятия» представят студенты школы-студии МХАТ при поддержке театра «Практика». Его основой стали тексты Андрея Платонова — одноименная брошюра 1921 года и пьеса «Высокое напряжение» (1931 год). Перформанс пройдет при участии группы Different Places и художника Сергея Якунина.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Электрификация» посвящена столетию со дня утверждения плана ГОЭЛРО. Пространство экспозиции представляет собой тотальную световую и аудиоинсталляцию. Оно разделено на несколько зон — «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город», — каждая из которых расскажет о том, как электрификация в разных своих проявлениях отражалась в искусстве и литературе.

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