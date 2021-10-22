Подавший сигнал тревоги самолет из Москвы сел в Казани

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Самолет, который должен был осуществить рейс Москва — Казань, благополучно приземлился в месте назначения в пятницу, 22 октября.

Пассажирский самолет, который совершал рейс из столичного аэропорта Домодедово в Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Об этом «ВМ» ранее сообщил источник.

Предполагалось, что самолет Airbus A319-114 авиакомпании S7 из-за случившегося приземлится в Татарстане в 12:45.

19 октября катастрофа с участием пассажирского самолета произошла в американском штате Техас. Инцидент произошел в округе Уоллер. На борту воздушного судна находился 21 пассажир, травмы получил лишь один человек.