Выставка о разведчице Надежде Троян открылась в Музее Победы

Фото:Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет выставку о легендарной разведчице Надежде Троян. Открытие приурочено к 100-летию со дня рождения героини.

Посетители увидят около двадцати раритетов из фондов музея: подлинные документы и фотографии военных лет, личные вещи, награды. Реликвии были переданы музею сыном героини. Материалы в тачскрине позволят гостям музея узнать о судьбе разведчицы: ее детстве, деятельности в партизанском отряде в годы войны, в том числе операции «Возмездие», послевоенной жизни.

Студентка Минского мединститута Надежда Троян была участницей подпольного движения. В 1943 году ей вместе с подругами удалось организовать одну из самых известных партизанских операций — ликвидацию гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. По истории девичьего подвига снят художественный фильм «Часы остановились в полночь».

Выставка открыта с 22 октября по 15 декабря, сообщается на сайте музея.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, личные документы ветеранов — участников парада, хранящиеся в музее: Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.