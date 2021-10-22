Названы самые популярные книги у москвичей в 2021 году

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С начала года самыми популярными книгами, которые жители столичного региона приобретали на онлайн-площадках, стали «Подсознание может все!» и «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в компаниях «ЛитРес» и Ozon.

По словам представителя «ЛитРес» Ирины Грааф, в их рейтинге самых популярных книг у москвичей за январь — сентябрь 2021 года первое место занимает аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо. На втором месте оказался бестселлер Фредрика Бакмана «Тревожные люди» в электронном формате. Третья строчка досталась аудиоверсии знаменитой книги американского автора Джорджа Самюэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Далее в списке «Пять языков любви» Гэри Чепмена, электронные книги «Предел» Сергея Лукьяненко, «Внутри убийцы» Майка Омера и аудиокниги «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» Колина Типпинга. Также в рейтинг попали «Зеленый свет» Мэттью Макконахи и «Sapiens. Краткая история человечества» профессора Юваля Ноя Харари.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе Ozon, в столичном регионе пик покупательского спроса на их онлайн-площадке пришелся на первый квартал: оборот от продаж вырос на 33 процента в годовом отношении. Причем в первой половине 2021 года читатели отдавали предпочтение книгам по саморазвитию и нон-фикшен — книги этого жанра почти полностью формируют топ-10 как в Москве, так и в Московской области, пояснили эксперты.

В рейтинге первого полугодия оказались «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бенджамина Грэма, «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Еще в топ-3 наиболее популярных книг вошел комикс-манга «Атака на титанов. Книга 1» Исаяма Хадзимэ.

Эксперты отметили рост продаж книг в электронном и печатном форматах среди всех россиян. Причем выросла и цена на бумажные версии — на девять процентов по стране в сравнении с январем — сентябрем 2020 года. Так, средний чек на печатную книгу сейчас 230 рублей.