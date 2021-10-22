Усадьба «Коломенское» пригласила на экскурсию по крышам

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Музей-усадьба «Коломенское» 13 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию «Крыши, парящие над землей», которая пройдет в смотровой башне дворца царя Алексея Михайловича, откуда можно взглянуть на весь комплекс грандиозного здания с высоты.

Оригинальный деревянный дворец был построен в Коломенском по указу царя Алексея Михайловича в 1667–1672 годах. Он стал не только местом отдыха государя и его семьи, но и главной загородной резиденцией.

Архитектура пятиуровневого дворца, вобрала в себя народные обычаи строительства и отделки, великолепие и роскошь Московского царства второй половины XVII века и передовые технологии того времени. Богатый экзотический декор строения вызывал восхищение иностранцев, посещавших Коломенское, и местных жителей, прозвавших его «восьмым чудом света».

Уникальность здания в особом хоромном типе архитектуры: весь объем дворца — это терема, сени и светлицы, объединенные в единое сооружение. Ассиметричная планировка дворца создает дополнительное ощущение фантастичности постройки.

На экскурсии гости смогут взглянуть на все это великолепие с высоты, практически дотронуться до деревянной черепицы и восхититься ценнейшим памятником русской деревянной архитектуры, воссозданным современниками.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

До 26 декабря в Коломенском открыта камерная выставка «Миниатюрная живопись русской иконы». Посетители увидят живописные клейма от царских врат, выполненные кормовым иконописцем Оружейной палаты Московского Кремля Сергеем Фоминым-Бодягиным, икону «Коронование Богоматери» со сложной иконографией, иконы для паломников, изготовленные в монастырях.