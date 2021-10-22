Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Усадьба «Коломенское» пригласила на экскурсию по крышам

Ольга Маркова

Развлечения
Усадьба «Коломенское» пригласила на экскурсию по крышам
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Андропова, 39с69 Карта всех событий

Музей-усадьба «Коломенское» 13 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию «Крыши, парящие над землей», которая пройдет в смотровой башне дворца царя Алексея Михайловича, откуда можно взглянуть на весь комплекс грандиозного здания с высоты.

Оригинальный деревянный дворец был построен в Коломенском по указу царя Алексея Михайловича в 1667–1672 годах. Он стал не только местом отдыха государя и его семьи, но и главной загородной резиденцией.

Архитектура пятиуровневого дворца, вобрала в себя народные обычаи строительства и отделки, великолепие и роскошь Московского царства второй половины XVII века и передовые технологии того времени. Богатый экзотический декор строения вызывал восхищение иностранцев, посещавших Коломенское, и местных жителей, прозвавших его «восьмым чудом света».

Уникальность здания в особом хоромном типе архитектуры: весь объем дворца — это терема, сени и светлицы, объединенные в единое сооружение. Ассиметричная планировка дворца создает дополнительное ощущение фантастичности постройки.

На экскурсии гости смогут взглянуть на все это великолепие с высоты, практически дотронуться до деревянной черепицы и восхититься ценнейшим памятником русской деревянной архитектуры, воссозданным современниками.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

До 26 декабря в Коломенском открыта камерная выставка «Миниатюрная живопись русской иконы». Посетители увидят живописные клейма от царских врат, выполненные кормовым иконописцем Оружейной палаты Московского Кремля Сергеем Фоминым-Бодягиным, икону «Коронование Богоматери» со сложной иконографией, иконы для паломников, изготовленные в монастырях.

Читайте также:
АрхитектураЭкскурсииМузеи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте