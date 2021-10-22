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Один из пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью скончался в больнице

Полина Долганова

Происшествия
Один из пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью скончался в больнице
Фото: МЧС

Один из пострадавших в результате взрыва на заводе в Рязанской области, который получил серьезные ожоги, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает местное правительство.

Отмечается, что у пострадавшего зафиксировали ожоги 80 процентов тела.

— Пострадавший на пожаре в п. Лесной Шиловского района Рязанской области, доставленный в ОКБ, скончался, — цитирует сообщение правительства ТАСС.

Уточняется, что врачи пытались спасти мужчину, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.

С семьями тех, кто погиб в результате взрыва, в настоящее время работают психологи.

Пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

Официальная причина трагедии остается неизвестной, однако по информации источников, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 16.

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