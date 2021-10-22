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Подмосковный врач указал на особенность коллективного иммунитета в регионе

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковный врач указал на особенность коллективного иммунитета в регионе
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Московской области достиг почти 65 процентов, однако это усредненное значение, показатели в муниципалитетах могут существенно различаться. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

— Коллективный иммунитет, конечно, создается. Но 64,8 процента — это средний уровень коллективного иммунитета по Московской области. А чтобы защита от COVID-19 была наибольшей, нужно, чтобы уровень коллективного иммунитета составлял не меньше 80 процентов, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что нерабочие дни лучше всего использовать для того, чтобы пройти вакцинацию. Если за этот период люди активно займутся иммунизацией, тогда необходимый уровень коллективного иммунитета в регионе будет достигнут через месяц–полтора.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области в настоящее время составляет 64,8 процента, в Москве — 61,7, а в среднем по России — 45,7 процента, сообщает «360».

До этого Сергей Собянин рассказал, когда Москвы может достичь пика по заболеваемости COVID-19.

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