Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал, когда Москвы может достичь пика по заболеваемости COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал, когда Москвы может достичь пика по заболеваемости COVID-19
Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Столица может достичь пика по заболеваемости коронавирусом уже к концу этой недели. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что QR-коды в городе вводятся, чтобы люди привыкли к вакцинации. Нерабочие дни — чтобы осуществить разрыв цепочек заболеваемости. У них разные цели.

По его словам, введение кодов летом привело к значительному падению прибыли столичных кафе и ресторанов. В среднем от 20 до 80 процентов. Такие меры необходимо вводить точечно.

Новость дополняется.

Читайте также:
КоронавирусСергей СобянинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте