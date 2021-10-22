Сергей Собянин рассказал, когда Москвы может достичь пика по заболеваемости COVID-19

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Столица может достичь пика по заболеваемости коронавирусом уже к концу этой недели. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что QR-коды в городе вводятся, чтобы люди привыкли к вакцинации. Нерабочие дни — чтобы осуществить разрыв цепочек заболеваемости. У них разные цели.

По его словам, введение кодов летом привело к значительному падению прибыли столичных кафе и ресторанов. В среднем от 20 до 80 процентов. Такие меры необходимо вводить точечно.

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