Косметолог назвал топ процедур для кожи в осенний период

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Врач — дерматолог-косметолог Игорь Патрин дал рекомендации по уходу за кожей лица и тела в осенний период.

— Первое — это мягкое очищение кожи. Осенью она становится особенно чувствительной и сухой. Идеально для этого подойдут гели для умывания с нейтральным pH, эмульсии и мицеллярные растворы. Как бы ни казалось странным, осенью нужно с опаской относиться к увлажнению кожи, особенно к сывороткам с гиалуроновой кислотой, потому что они оставляют на поверхности кожи воду, и, выходя на улицу, вы рискуете обветрить ее. Поверх сывороток нужно использовать крем — именно он позволит сохранить ту влагу, которую принесла гиалуронка. Наносить крем нужно минут за 20 до выхода на улицу, — рассказал врач в новом ролике на своем YouTube-канале.

В увлажнении нуждается не только ложа лица, но и губы: врач порекомендовал использовать стики и гигиенические помады. Если, несмотря на защиту, кожа обветрилась, он посоветовал использовать косметику с Д-пантенолом, который быстро заживит потрескавшуюся кожу.

— Осень — отличное время, чтобы активно использовать уходовую косметику с кислотами, ретинолом. Но это делает кожу еще чувствительнее, поэтому при их использовании нужно применять очень питательный уход, — сказал косметолог.

Кроме кремов и других косметических средств важно, чтобы воздух в помещении не был сухим. Влажность должна составлять 40–60 процентов.

Помимо кожи лица в осенний период нужно уделить особое внимание телу.

— Чтобы не пересушивать кожу тела, нужно избегать длительных водных процедур в горячей воде. Постарайтесь использовать более прохладную воду. Если кожа склонна к сухости, всякий раз после душа наносите на кожу эмолент, который увлажнит ее, — сказал доктор.

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