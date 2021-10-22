Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция задержала пенсионера, расстрелявшего участкового под Брянском

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала пенсионера, расстрелявшего участкового под Брянском
Фото: Пресс-служба МВД

Правоохранители задержали 67-летнего Валентина Цуканова, который несколько раз выстрелил в участкового в Брянской области. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября.

По данным канала, пенсионера задержали рядом с селом Фроловка. В момент обнаружения он шел вдоль трассы. Когда он увидел приближающийся патруль, то попытался убежать.

При себе у Цуканова была только сумка с яблоками и лекарствами. Во время задержания сопротивление он не оказывал, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вечером 20 октября в поселке Белые Берега. Местный житель выстрелил в старшего участкового полиции и скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу.

В МВД раскрыли личность злоумышленника. Им оказался местный житель Валентин Цуканов 1953 года рождения. Причины, которые побудили его стрелять в сотрудника полиции, не уточняются.

По данным SHOT, жертвой преступления стал 34-летний майор полиции Артем Ермаков. Пенсионер решил отомстить ему за то, что участковый привлек его жену к административной ответственности за торговлю самогоном.

Сам инцидент произошел у дома Ермакова. Цуканов трижды выстрелил в своего оппонента из пистолета Макарова. Майора госпитализировали с ранениями живота, поясницы и плеча.

В ходе допроса жена Цуканова рассказала, что ее муж давно грозился расправиться с участковым. Также, по словам женщины, у ее мужа есть проблемы с психикой, из-за чего она с ним не живет.

Читайте также:
ЗадержанияМВДБрянск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте