Полиция задержала пенсионера, расстрелявшего участкового под Брянском

Фото: Пресс-служба МВД

Правоохранители задержали 67-летнего Валентина Цуканова, который несколько раз выстрелил в участкового в Брянской области. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября.

По данным канала, пенсионера задержали рядом с селом Фроловка. В момент обнаружения он шел вдоль трассы. Когда он увидел приближающийся патруль, то попытался убежать.

При себе у Цуканова была только сумка с яблоками и лекарствами. Во время задержания сопротивление он не оказывал, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вечером 20 октября в поселке Белые Берега. Местный житель выстрелил в старшего участкового полиции и скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу.

В МВД раскрыли личность злоумышленника. Им оказался местный житель Валентин Цуканов 1953 года рождения. Причины, которые побудили его стрелять в сотрудника полиции, не уточняются.

По данным SHOT, жертвой преступления стал 34-летний майор полиции Артем Ермаков. Пенсионер решил отомстить ему за то, что участковый привлек его жену к административной ответственности за торговлю самогоном.

Сам инцидент произошел у дома Ермакова. Цуканов трижды выстрелил в своего оппонента из пистолета Макарова. Майора госпитализировали с ранениями живота, поясницы и плеча.

В ходе допроса жена Цуканова рассказала, что ее муж давно грозился расправиться с участковым. Также, по словам женщины, у ее мужа есть проблемы с психикой, из-за чего она с ним не живет.