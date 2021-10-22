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Сергей Собянин сообщил, что Центр амбулаторной онкопомощи в столице готов к открытию

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин сообщил, что Центр амбулаторной онкопомощи в столице готов к открытию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Загородное шоссе, 18А Карта всех событий

На юге столицы готов к открытию после ремонта Центр онкологической помощи. Он расположен на Загородном шоссе в доме 18а. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе Первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным и мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В основном лечение в нем будут проходить жители Центрального округа, но по некоторым профилям примут и жителей восьми округов.

По его словам, в городе уже работают три таких центра — для жителей Западного, Восточного и Северо-Восточного округов. А в 2022 году в Москве смогут обеспечить современной лекарственной терапией уже 90 процентов онкологических пациентов.

Началось тестирование новейших препаратов и схем лечения рака. После окончания исследований их внедрят в существующую систему здравоохранения. На эти цели город выделил 1,5 миллиарда рублей.

— Также с будущего года планируем начать формировать публичные рейтинги онкологических стационаров. Мы вводим мониторинг работы этих центров с точки зрения качества обслуживания, доступности и мнения самих пациентов. Это делается, чтобы мы видели по каждому центру, насколько хорошо построена работа, насколько она эффективна и комфортна для пациентов, — рассказал мэр.

До этого сообщалось, что в Москве на базе Городской клинической больницы им. С. П. Боткина открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Зачем он нужен и какую помощь будут там оказывать, 30 сентября «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного врача больницы по медицинской части, врач-хирург Дмитрий Греков.

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