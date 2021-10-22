СК возбудил уголовное дело после отравления трех мужчин в московском кафе

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Академика Семёнова, 3 Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления троих мужчин в кафе на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 11 октября трое мужчин отдыхали в кафе на улице Академика Семенова, куда пришли с собственным алкоголем, ранее приобретенным в Подмосковье. После употребления этих напитков мужчинам стало плохо. Их госпитализировали с диагнозом отравления метанолом. Однако уже в больнице один из них скончался.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного уголовной статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», — заключила Иванова.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство поставило ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

«ВМ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее писала об этом случае. Тогда сообщалось, что компания из четверых мужчин распивала алкоголь в кафе, которое находится на улице Академика Семенова. Где именно потерпевшие приобрели алкоголь, не уточнялось.

До этого сообщалось, что силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.