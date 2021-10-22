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Прохожие вытащили ребенка из-под выехавшей на тротуар машины на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Прохожие вытащили ребенка из-под выехавшей на тротуар машины на юге Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Домодедовская улица, 34к1 Карта всех событий

Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар на Домодедовской улице в Москве. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Инцидент произошел в районе дома 34, корпус 1, на Домодедовской улице.

— Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Москвы 24», инцидент произошел рядом с детской поликлиникой. Вылетевший на тротуар автомобиль наехал на мальчика. Спасать ребенка бросились очевидцы. Они приподняли машину и вытащили мальчика.

Видео: Telegram / Москва 24

До этого в ГИБДД рассказали, что за январь — сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести.

По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.

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