Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Левкин: В Лосиноостровском районе планируется расселить 68 домов

Дарья Чентаева

Город
Сергей Левкин: В Лосиноостровском районе планируется расселить 68 домов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Лосиноостровская улицаКарта всех событий

В Лосиноостровском районе планируется расселить 68 домов по программе реновации до конца 2023 года. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В Лосиноостровском районе столицы по программе реновации предстоит расселить 68 зданий. До конца 2024 года на первом этапе реализации программы новые квартиры получат жители 14 домов. В последующие годы запланировано расселение еще 54 зданий. Всего за время реализации программы реновации новое жилье будет предоставлено 12,2 тысячи жителей Лосиноостровского района, — сообщил руководитель департамента.

В районе Лосиноостровский подобрано 15 стартовых площадок площадью более 145 тысяч квадратных метров. В настоящее время для девяти объектов разрабатывается градостроительная и проектная документация. Также идет строительство четырех домов, один дом уже введен в эксплуатацию и еще один заселяется.

Программу реновации жилищного фонда Москвы в августе 2017 года утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что в столичном районе Кузьминки новостройку по программе реновации жилья передадут под заселение в 2022 году. Планируется, что в первой половине 2022 года в новостройку начнут переселение более 100 семей.

Читайте также:
РеновацияМоскваСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте