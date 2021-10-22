Сергей Левкин: В Лосиноостровском районе планируется расселить 68 домов

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Россия, Москва, Лосиноостровская улица Карта всех событий

В Лосиноостровском районе планируется расселить 68 домов по программе реновации до конца 2023 года. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В Лосиноостровском районе столицы по программе реновации предстоит расселить 68 зданий. До конца 2024 года на первом этапе реализации программы новые квартиры получат жители 14 домов. В последующие годы запланировано расселение еще 54 зданий. Всего за время реализации программы реновации новое жилье будет предоставлено 12,2 тысячи жителей Лосиноостровского района, — сообщил руководитель департамента.

В районе Лосиноостровский подобрано 15 стартовых площадок площадью более 145 тысяч квадратных метров. В настоящее время для девяти объектов разрабатывается градостроительная и проектная документация. Также идет строительство четырех домов, один дом уже введен в эксплуатацию и еще один заселяется.

Программу реновации жилищного фонда Москвы в августе 2017 года утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что в столичном районе Кузьминки новостройку по программе реновации жилья передадут под заселение в 2022 году. Планируется, что в первой половине 2022 года в новостройку начнут переселение более 100 семей.