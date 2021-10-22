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Музей «Царицыно» пригласил юных москвичей на театральные программы

Ольга Маркова

Развлечения
Музей «Царицыно» пригласил юных москвичей на театральные программы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» в рамках программы к выставке «Театрократия. Екатерина II и опера» приглашает юных москвичей и их родителей на занятия, которые ближе познакомят с театральным искусством.

Так, до 25 декабря в музее можно посетить мастер-класс «Первая опера». Это идеальный вариант для первого знакомства с жанром оперы и процессом создания спектакля. Участники занятия разберутся, что такое опера, послушают музыку, придумают собственных волшебных персонажей.

Специально для мастер-класса мастера соорудили увеличенный театральный подмакетник — модель сценической коробки, которая поможет показать, что из себя представляет сердце театра, его географический и энергетический центр.

До 19 декабря в музее открыта мастерская театрального эскиза, где взрослые и дети погрузятся в процесс создания театрального образа. Каждый участник почувствует себя художником и технологом барочного спектакля.

Участники обсудят, как создается костюм для сцены, поговорят о том, как строится диалог цвета и фактуры и чем отличались барочные костюмы. А далее на практике составят настоящую цветовую палитру и создадут на бумаге персонажей воображаемого спектакля.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте театра.

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